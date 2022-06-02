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На Запоріжжі російські окупанти заробляють гроші на викраденні людей

Анастасія Диняк

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На території тимчасово окупованого Мелітополя на Запоріжжі російські військові викрадають чоловіків і згодом вимагають викуп за їхнє звільнення. Про це повідомили в Службі безпеки України.

Так, СБУ оприлюднили перехоплені телефонні розмови, у яких йдеться, що у Мелітополі люди, які представляються поліцією, викрадають чоловіків з власних будинків без жодних пояснень.

«Тільки що приїхали ваші хлопці з комендатури, закрили мого чоловіка в багажник і вивезли. Ні документи не надали, ніде нічого», – розповідає дружина викраденого.

Окрім того, окупанти викрадають не лише людей, а й їхню власність.

«Скрутили, загрузили до багажника. Машину забрали, мотоблок. Сказали, що вони з поліції», – каже інша жінка.

На заяви людей росіяни відповідають, що телефоном такі питання не вирішуються, а вже у відділку озвучують вартість. Для звільнення викрадених родичі мають заплатити зловмисникам від 10 до 30 тисяч доларів.

Також російські окупанти намагаються прикривати свої злочини так званою «мобілізацією».

«В мене чоловіка забрали і сказали, що вивезли до Мелітополя в 58-му армію чи 58-ма армія забрала. Як мені бути?», – йдеться ще в одній розмові.

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