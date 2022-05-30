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На Львівщині викрили ще один канал переправлення ухилянтів за кордон

Ольга Денисяка

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Правоохоронці затримали 45-річного мешканця Львівщини, який за три тисячі доларів обіцяв переправити чоловіків призовного віку за кордон. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, чоловік організував схему незаконного перетину державного кордону України для громадян, яким заборонено виїзд на період дії воєнного стану. За 3 000 доларів США підозрюваний обіцяв допомогти у безперешкодному перетині кордону через офіційні пункти пропуску.

Фігуранта затримали в порядку ст. 208 КПК України після одержання всієї суми. Йому повідомили про підозру в організації схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через держкордон на період дії воєнного стану (ч. 3 ст. 332 КК України). Підозрваному загрожує позбавленням волі на термін від семи до дев’яти років.

Слідчі дії тривають, вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зазначимо, що під час дії воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років виїжджати з України заборонено. Однак Кабмін вже декілька разів спрощував обмеження. Хто тепер може виїжджати з України та які для цього необхідно мати документи читайте за посиланнями тут і тут.

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