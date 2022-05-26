Ситуація на фронтах: зведення Генштабу

На Запоріжжі прибуло підкріплення танкового батальйону на танках Т-62. Про це у зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому 26 травня у Facebook.

На Волинському та Поліському напрямках на території Брестської області, тривають тактичні навчання підрозділів сил спеціальних операцій, військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони Збройних Сил Білорусі.

На Сіверському напрямку ворог продовжує проводити заходи з посилення ділянки українсько-російського кордону в Брянській області. Також для посилення охорони кордону противник залучає підрозділи повітряно-десантних військ.

На Слобожанському напрямку активних дій не зафіксовано.

На Харківському та Слов’янському напрямках ворог намагається стримати просування українських військ та укріпитися на власних позиціях. Також окупанти проводять розвідку за допомогою безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10».

На території Бєлгородської та Воронезької областей противник продовжує підготовку резервів. Поповнює запаси для подальшого наступу.

На Донецькому напрямку ворог обстрілює позиції ЗСУ. Окрім того, росіяни завдають ракетних ударів, нарощують кількість авіації та здійснюють перегрупування підрозділів.

На Лиманському напрямку противник зосередив зусилля на ураженні українських підрозділів в районах Озерного та південніше населеного пункту Лиман.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти безуспішно наступали на Сєвєродонецьк та Борівське, у напрямку Устинівки мали частковий успіх.

Ворог продовжує знищувати мостові переправи, щоб не допустити просування українських підрозділів.

На Бахмутському напрямку противник наступав у напрямку Комишуваха, Ниркове, Берестове та Білогорівка, однак зазнав втрат і відступив .

У напрямках Покровського та Клинового окупанти мали частковий успіх, їм вдалося взяти під контроль населений пункт Мідна Руда.

На Авдіївському напрямку безуспішно намагалися відновити наступ.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстрілював позиції українців з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, вів контрбатарейну боротьбу.

Окрім того, на Запорізькому напрямку угруповання противника додатково посилено сформованим танковим батальйоном на танках Т-62.

На Південнобузькому напрямку російські підрозділи продовжують обстрілювати українські позиції та проводити повітряну розвідку.