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В Україні продовжили воєнний стан

Анастасія Диняк

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Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні ще на 90 діб, тобто до 23 серпня.

Так, воєнний стан в Україні продовжили ще на 90 днів від 18 травня. Тобто триватиме він наразі до 23 серпня.

Нагадаємо, воєнний стан в Україні ввели відразу після того, як Росія здійснила напад – 24 лютого. Потім термін його дії Верховна Рада продовжила ще до 25 квітня. Згодом – до 25 травня.

Воєнний стан передбачає низку обмежень та правил: введення комендантської години, встановлення особливого режиму в’їзду та виїзду, обмеження пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Також під час воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть покидати країну.

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