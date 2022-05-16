У Львові дитина згоріла в закинутій будівлі

У Львові хлопчик загинув у пожежі в закинутій будівлі, яка сталася через ігри зі займистими речовинами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, у неділю, 15 травня, сталася пожежа на території стадіону «Торпедо», що на вулиці Золотій у Львові. 13-річний хлопчик з трьома друзями гралися зі займистими речовинами на території закинутої будівлі. Троє дітей встигли врятуватися, одна дитина загинула на місці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) Кримінального кодексу України. Наразі проводиться досудове розслідування.