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Набір добровольців у новостворений 47-батальйон достроково завершився

Андрій Котенський

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Новостворений окремий 47 батальйон ЗСУ достроково припинив відбір добровольців через велику кількість охочих. Про це повідомив ветеран російсько-української війни, письменник, блогер, що знову повернувся до лав ЗСУ, Валерій Маркус.

Співбесіди мали пройти в п’яти великих містах України проте після візитів до Києва, 47 батальйон був наповнений добровольцями. Відборів у Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові вже не проводили.

«Співбесіди закінчились, ми відібрали велику кількість достойних чоловіків і жінок. Попри всі бюрократичні перепони в ЗСУ я зроблю усе, щоб ви потрапили до нас настільки швидко, наскільки можливо. Усі, хто вже потрапили у підрозділ – за кілька днів зустрінемось», – повідомив Валерій Маркус.

Окрім того він подякував усім, хто підтримує 47 батальйон фінансово.

«Завдяки вашій допомозі ми проплатили автомобілів на мільйон гривень, замовили спорядження, шоломи і багато іншого. Загалом, забезпечення підрозділу обійдеться в 40-50 мільйонів. Але, на щастя, ці витрати розтягнуті на певний проміжок часу», – повідомив Валерій Маркус.

Підтримати 47-й батальйон можна за цими реквізитами:

OTP: 5309 2127 3205 0602

Моно: 5375 4141 1632 6520

Приват: 4731 2196 3102 6238

УкрСиб: 5351 2901 0169 2458

Раніше Львівський портал повідомляв, що розвідник Валерій Маркус набирає людей в новостворений окремий 47 батальйон.

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