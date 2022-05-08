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Львівщину намагалися атакували із акваторії Чорного та Каспійського моря

Андрій Котенський

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Минулої доби існувала загроза ракетних ударів росії по Львівщині з акваторії Каспійського та Чорного моря. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у своєму Telegram-каналі.

Двічі сирени сповіщали про повітряну тривогу із 9 ранку 7 травня до 9 ранку – 8 травня.

«Перше оповіщення оповіщення, за інформацією ПвК Захід, повідомляло про загрозу ракетного удару стратегічної авіації рф з акваторії Каспійського моря

Друге оповіщення, за інформацією ПвК Захід та ДСНС, – загроза ракетного удару з акваторії Чорного моря. Дякую нашим бійцям протиповітряної оборони за те, що небо над Львівщиною залишилося спокійним», – повідомив Максим Козицький.

Станом на 9 годину ранку 8 травня на усіх пунктах пропуску на кордоні з Польщею черг немає.

«Кількість людей, які перетнули кордон на виїзд на всіх переходах Львівської області – за добу: 20258, з 24 лютого: 1985234 осіб», – повідомив Максим Козицький.

Кількість ВПО, яких розселили у Львівській області – за добу: 262 осіб. У період з 24 лютого: 341 464 людини.

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