США мають докази страти українців російськими військовими

Сполучені Штати мають «достовірні докази», що у Донецькій області російські окупанти стратили українців, які намагались здатись у полон. Про це пише The Hill.

У США заявили, що мають докази, щоб довести воєнні злочини Росії на території України. Йдеться про страту українських військових, які хотіли здатися у полон на Донеччині.

«Тепер у нас є достовірна інформація про те, що російська військова частина, що діє в околицях Донецька, стратила українців, які намагалися здатися, а не взяти їх під варту. Якщо це правда, це буде порушенням основного принципу закону війни», – заявила посол США з глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак на засіданні Організації Об’єднаних Націй.

Також вона додала, що страти – це не єдині злочини Росії в Україні. РФ звинувачують в нападах на цивільних, викраденні дітей, катуваннях та зґвалтуваннях.

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