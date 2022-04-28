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Росія офіційно вирішили вивозити зерно з Херсонщини

Анастасія Диняк

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У російському Красноярському краї депутати вирішили незаконно поставляти зерно з тимчасово окупованої Херсонщини. Про це пише hromadske.

Так, відповідне рішення оприлюднила пресслужба Законодавчих зборів Красноярського краю, однак згодом публікацію видалили.

У повідомлені вказано, що у Краснодарському краї функціонує лише одне виробництво, а через санкції Заходу нестача овочів та зерна «відчувається гостро повсюди».

У Росії планують, що примусове вилучення врожаю з Херсонщини стане одним з інструментів «надання допомоги малим формам господарювання».

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