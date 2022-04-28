Львівщина отримала гуманітарну допомогу від благодійної організації Шона Пенна

Перша партія продуктів та ліків для вимушених переселенців від благодійної організації актора Шона Пенна надійшла до одного з вишів Львівщини. Про це повідомив у Facebook голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За словами голови ОВА, завдяки фінансовій підтримці організації актора та допомозі громадської ініціативи «Допоможемо разом» вдалось закупити крупи, макарони, печиво, консерви, сухі сніданки, воду, чай та каву. Їх розподілять між 500 вимушеними переселенцями, які тимчасово проживають на базі цього навчального закладу. Окрім продуктів, людям придбали знеболювальні, заспокійливі, серцево-судинні ліки, препарати при лікуванні застуди та грипу.

Також благодійна організація CORE виділила кошти на закупівлю трьох морозильних камер, у яких зберігатимуть продукти для підопічних одного із психоневрологічних інтернатів на Львівщині. Камери також уже передали у заклад.

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