ОСТАННІ НОВИНИ

Львівщина отримала гуманітарну допомогу від благодійної організації Шона Пенна

Ольга Денисяка

|

Перша партія продуктів та ліків для вимушених переселенців від благодійної організації актора Шона Пенна надійшла до одного з вишів Львівщини. Про це повідомив у Facebook голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За словами голови ОВА, завдяки фінансовій підтримці організації актора та допомозі громадської ініціативи «Допоможемо разом» вдалось закупити крупи, макарони, печиво, консерви, сухі сніданки, воду, чай та каву. Їх розподілять між 500 вимушеними переселенцями, які тимчасово проживають на базі цього навчального закладу. Окрім продуктів, людям придбали знеболювальні, заспокійливі, серцево-судинні ліки, препарати при лікуванні застуди та грипу.

Також благодійна організація CORE виділила кошти на закупівлю трьох морозильних камер, у яких зберігатимуть продукти для підопічних одного із психоневрологічних інтернатів на Львівщині. Камери також уже передали у заклад.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Єдині з Медведчуком? Ведучі спільного телемарафону, які раніше працювали на кума Путіна
Ярослав Зубченко
Єдині з Медведчуком? Ведучі спільного телемарафону, які раніше працювали на кума Путіна

У «Єдиних новинах» досі працюють люди, які очолювали канали Медведчука, піарили Мураєва та вели марафон «Тхне Соросом». ...

Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові
Ольга ДЕНИСЯКА
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові

Цьогоріч Великдень у Львові буде особливим: традиційних нічних богослужінь не буде, а гаївки пройдуть у значно скромнішо...

Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок
Наталя Дуляба
Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок

Журналісти-розслідувачі проєкту «Схеми» спільно з російською редакцією Радіо Свобода ідентифікували російського військов...

Великодні богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад
Наталя ДУЛЯБА
Великодні богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад

Вже цієї неділі, 17 квітня, християни західного обряду відзначатимуть Великдень. У Львові святкові служби відбудуться у ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів