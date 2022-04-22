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На Львівщині чоловіків затримали за зйомку і поширення авіауарів

Ольга Денисяка

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У Львівській області Служба Безпеки України затримала декількох чоловіків, які знімали та згодом викладали в соцмережі авіаудари по області. Про це йдеться у Facebook СБУ Львівщини.

В СБУ розповідають, що попри постійні повідомлення в медіа щодо заборони проведення стрімів чи фото/відео зйомок в момент авіаобстрілів, знаходяться й ті, хто вперто це ігнорує.

Спецслужба виявила велику кількість  «відеоспеціалістів», які викладали кадри авіаударів в соціальні мереж і згодом «завітали до них в гості».

В СБУ зазначають, що зараз «блогери» перебувають на фільтраційних пунктах та роздумують над своїми вчинками, а деякі з них вже щиро каються в здійсненому».

 

«Ваша зовсім недоречна «операторська» діяльність  надає ворогу можливість проаналізувати здійснені обстріли та  провести корегування вогню.   Якщо у вас опинились такі відеоматеріали, не поширюйте їх в соцмережах, а надсилайте правоохоронцям. Не допомагайте ворогу», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада ухвалила законопроєкт про кримінальну відповідальність за незаконну фото- та відеозйомку переміщення ЗСУ та міжнародної військової допомоги під час воєнного стану.

Віднедавна в Україні також заборонили використовувати відеореєстратори. Це зробили, аби уникнути розголошення інформації, яка може допомогти противнику дізнатися про переміщення та хід виконання завдань українських військових і тероборони.

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