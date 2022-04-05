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До навчання у школах Львова приєднались вже три тисячі дітей-переселннців

Ольга Денисяка

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До онлайн-навчання у львівських школах вже долучились 3094 внутрішньо переміщені дитини, які переїхали до нашого міста з інших областей України. Також щодня до уроків з використанням дистанційних технологій доєднується все більше львівських школярів. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міськох ради.

Станом на 5 квітня у закладах загальної середньої освіти Львівської МТГ навчається 76 326 учнів 1-11 класів, що становить 88%. Зазначимо, що освітній процес зараз відбувається з використанням дистанційних технологій.

Окрім того, дистанційне навчання організовано для 96 дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, які зараз проживають у приміщеннях шкіл, та для 2998 дітей, що тимчасово проживають у Львові за межами закладів освіти.

Як повідомляв Львівський портал, від початку повномасштабної війни в Україні на Львівщині знайшли прихисток для близько 283 тисяч українців.

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