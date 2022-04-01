ОСТАННІ НОВИНИ

У росії зявляють про пожежу на нафтобазі в Бєлгороді

Ольга Денисяка

|

У російському місті Бєлгород, що розташоване неподалік кордону з Україною, сталася пожежа на нафтобазі. Про це з посиланням на голову Білгородської області В’ячеслава Гладкова, повідомляють російські ЗМІ.

«Сталася пожежа на нафтобазі в Бєлгороді. Усі екстрені служби виїхали на місце», – заявив голова області.

Зазначається також, що внаслідок пожежі постраждали двоє працівників бази. Мешканців трьох вулиць переселяють.

Крім того, підконтрольне російській владі видання «Риа-новини» заявило з посиланням на губернатора, що пожежа на нафтобазі Бєлгорода сталася внаслідок «авіаудару з двох вертольотів українських військ, які зайшли на територію Росії на низькій висоті».

 

Нагадаємо, 29 березня стався вибух на складі з боєприпасами у селищі Октябрське поблизу російського Бєлгорода. Російські ЗМІ попередньо писали, що причиною вибухів став людський фактор.

У Генштабі ЗСУ заявили, що вибух на складі боєприпасів стався через нехтування правилами безпеки та порушення вимог транспортування.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ціна миру. На що готова піти Україна
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Ціна миру. На що готова піти Україна

На перемовинах із росією українська делегація офіційно представила свої пропозиції щодо миру і нової системи гарантій бе...

Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ

Національна академія сухопутних військ опублікувала чотири історії героїв України, які віддали своє життя за захист Бать...

Українок, що тікають від війни до ЄС, попереджають про торгівлю людьми
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Українок, що тікають від війни до ЄС, попереджають про торгівлю людьми

Міжнародний Комітет Червоного Хреста, що на час війни організовує для українців трансфери до місць тимчасового прихистку...

«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України
Ольга ДЕНИСЯКА
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України

У месенджері Телеграм працює канал, в якому обіцяють за 2000 євро безперешкодно перевезти чоловіків призовного віку до П...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів