У росії зявляють про пожежу на нафтобазі в Бєлгороді

У російському місті Бєлгород, що розташоване неподалік кордону з Україною, сталася пожежа на нафтобазі. Про це з посиланням на голову Білгородської області В’ячеслава Гладкова, повідомляють російські ЗМІ.

«Сталася пожежа на нафтобазі в Бєлгороді. Усі екстрені служби виїхали на місце», – заявив голова області.

Зазначається також, що внаслідок пожежі постраждали двоє працівників бази. Мешканців трьох вулиць переселяють.

Крім того, підконтрольне російській владі видання «Риа-новини» заявило з посиланням на губернатора, що пожежа на нафтобазі Бєлгорода сталася внаслідок «авіаудару з двох вертольотів українських військ, які зайшли на територію Росії на низькій висоті».

Нагадаємо, 29 березня стався вибух на складі з боєприпасами у селищі Октябрське поблизу російського Бєлгорода. Російські ЗМІ попередньо писали, що причиною вибухів став людський фактор.

У Генштабі ЗСУ заявили, що вибух на складі боєприпасів стався через нехтування правилами безпеки та порушення вимог транспортування.

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