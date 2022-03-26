Царьову оголосили підозру в співпраці державою-агресором

Генпрокурорка Ірина Ведениктова оголосила підозру у підтримці та співпраці з державою-агресором ексдепутату від «Партії Регіонів» Олегу Царьову. Про це Венедиктова повідомила у Facebook.

«Царьов О.А., віднині ви підозрювана особа у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 та ч. 1 ст. 111-1 КК України – заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, а також до підтримки рішень та дій держави-агресора і її збройних формувань, до співпраці з державою-агресором і її збройними формуваннями», – заявила Ірина Ведениктова.

Генпрокурорка зазначила, що найсуворіше покарання за цей злочин – довічне ув’язнення, а також висловила сподівання, що «рішення буде справедливим».

Венедиктова нагадала, що Царьов неодноразово пропагував проти інтересів держави, депутатом якої працював.Також нещодавно Царьов звернувся до Олександра Вілкула і запропонував йому здати український Кривий Ріг агресору з РФ.

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