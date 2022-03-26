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П'ятьом полковникам Нацгвардії присвоїли звання бригадного генерала

Ольга Денисяка

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Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання бригадного генерала п’ятьом полковникам Націоальої гвардії. Відповідний указ опублікували на сайті офісу президента.

Звання бригадного генерала присвоїли:

  • полковнику Барзюку Володимиру Олексійовичу – першому заступнику директора департаменту – начальнику управління організаційно-апаратної роботи департаменту персонального штабу Головного управління Національної гвардії України;
  • полковнику Білецькому Олександру В’ячеславовичу – першому заступнику директора департаменту – начальнику управління тилового забезпечення департаменту логістики Головного управління Національної гвардії України;
  • полковнику Білоусу Олександру Анатолійовичу – директору департаменту логістики Головного управління Національної гвардії України;
  • полковнику Козалєтову Віталію Валерійовичу – першому заступнику директора департаменту – начальнику управління підготовки військ департаменту професійної підготовки Головного управління Національної гвардії України;
  • полковнику Плетку Костянтину Васильовичу – директору департаменту професійної підготовки Головного управління Національної гвардії України.

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