П'ятьом полковникам Нацгвардії присвоїли звання бригадного генерала

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання бригадного генерала п’ятьом полковникам Націоальої гвардії. Відповідний указ опублікували на сайті офісу президента.
Звання бригадного генерала присвоїли:
- полковнику Барзюку Володимиру Олексійовичу – першому заступнику директора департаменту – начальнику управління організаційно-апаратної роботи департаменту персонального штабу Головного управління Національної гвардії України;
- полковнику Білецькому Олександру В’ячеславовичу – першому заступнику директора департаменту – начальнику управління тилового забезпечення департаменту логістики Головного управління Національної гвардії України;
- полковнику Білоусу Олександру Анатолійовичу – директору департаменту логістики Головного управління Національної гвардії України;
- полковнику Козалєтову Віталію Валерійовичу – першому заступнику директора департаменту – начальнику управління підготовки військ департаменту професійної підготовки Головного управління Національної гвардії України;
- полковнику Плетку Костянтину Васильовичу – директору департаменту професійної підготовки Головного управління Національної гвардії України.
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Ольга Денисяка