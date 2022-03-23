На Львівщині викрили канал втечі чоловіків до ЄС

На Львівщині затримано чоловіка, який налагодив незаконне переправлення військовозобов’язаних осіб через державний кордон України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, житель Львівщини налагодив схему переправлення військовозобов’язаних громадян через кордон за 20 тисяч доларів США.

21 березня 2022 року фігурант організував перевезення чоловіка до Республіки Польща. Утім реалізувати план не вдалося, адже зловмисника було викрито та затримано.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також щодо притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до вчиненого правопорушення.

Правопорушення викрито прокурорами обласної прокуратури спільно зі слідчим управлінням Головного управління Нацполіції у Львівській області за матеріалами Управління СБУ у Львівській області.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.