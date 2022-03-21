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Оприлюднили заплановані на 21 березня гуманітарні коридори

Ольга Денисяка

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На 21 березня погодили низку гуманітарних коридорів для евакуації людей із Маріуполя, Київської і Луганської областей. Про це в Телеграм повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Маршрути евакуації з Маріуполя до Запоріжжя:

  • Бердянськ – Запоріжжя. Місце зборів: Спорткомплекс, вул. Мелітопольське шосе, 27
  • Мангушська громада – Запоріжжя. Місце зборів: село Юр’ївка Мелекінської сільської ради, пансіонат «Зміна»
  • Нікольське – Запоріжжя. Місце зборів: школа №2, вул. Паркова, 23

Автобуси для евакуації виїхали із Запоріжжя. У Бердянську продовження витрачають приватні авто маріупольців, які рухаються по маршруту гуманітарного коридору.

Адреси для дозаправки: проспект Східний, 4а та вул. Мелітопольське шосе, 87б

Маршрути евакуації в Київській області:

  • Козаровичі – Лютіж – Старі Петрівці – Нові Петрівці – Вишгород – Київ. Місце зборів: тренінговий центр ГУНП

Автобуси для евакуації будуть направлені з Вишгорода. До колони можна приєднатися на приватному транспорті з населених пунктів, розташованих поряд.

  • Ворзель – Михайлівка-Рубежівка – Мрія – Шпитьки – Петрушки – Білогородка. Місце зборів: вул. Садова, 13 Автобуси для евакуації будуть направлені з Білогородки
  • Буча – Ворзель – Михайлівка-Рубежівка – Забуччя – Дмитрівка – Капітанівка – Стоянка – Білогородка. Місце зборів: вул. Енергетиків, 12 Автобуси для евакуації будуть направлені з Білогородки. До колони можна приєднатися на приватному транспорті з населених пунктів, розташованих поряд.
  • Велика Димерка – Богданівка – Рудня – Літки – Рожні – Пухівка – Бровари. Місце зборів: Будинок сільради, вул. Бобрицька,1 Автобуси для евакуації будуть направлені з Броварів. До колони можна приєднатися на приватному транспорті з населених пунктів, розташованих поряд.

Маршрути евакуації в Луганській області:

  • Лисичанськ – Бахмут. Місце зборів: будівля ДСНС, вул. Сосюри, ​​324
  • Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце зборів: Будинок культури, вул. Хіміків, 28
  • Гірське – Бахмут. Місце зборів: Будинок культури, вул. Першотравнева, 42 та вулиця Миру, 136

Кирило Тимошенко додав, що гуманітарні вантажі (продукти та медикаменти) будуть надіслані в Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Гірське.

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