Оприлюднили прелік гуманітарних коридорів на 20 березня

Україна домовилась про низку гуманітарних коридорів на 20 березня для вивезення людей та доставлення вантажів. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає hromadske.
Донецька область:
Маріуполь-Запоріжжя.
Автобуси чекатимуть на площі біля міського спорткомплексу (Мелітопольське шосе, 27) у Бердянську з 9:30. Відправлення до Запоріжжя об 11:00.
У Бердянську продовжують дозаправляти приватні авто маріупольців, які рухаються по маршруту до Запоріжжя. Місця для дозаправлення: вул. Кабельщиків, 132А та Мелітопольське шосе, 87Б.
Також організоване транспортування до Бердянська та Запоріжжя маріупольців, які дістануться до Мангуша.
Київська область:
Бобрик-Бровари. Місце збору: Будинок культури на вулиці Шевченка, 2. Автобуси відправлять із Броварів.
Тарасівка-Бровари. Місце збору: вулиця 9-те січня, 6. Автобуси з Броварів.
Бородянка-Біла Церква. Місце збору: вулиця Центральна, 331. Автобуси відправлять із Малина.
Харківська область:
З Харкова відправлять гуманітарні вантажі (продукти, ліки, вода) для Вовчанська та селищ Рогань і Нова Рогань.
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Ольга Денисяка