Оприлюднили прелік гуманітарних коридорів на 20 березня

Україна домовилась про низку гуманітарних коридорів на 20 березня для вивезення людей та доставлення вантажів. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає hromadske.

Донецька область:

Маріуполь-Запоріжжя.

Автобуси чекатимуть на площі біля міського спорткомплексу (Мелітопольське шосе, 27) у Бердянську з 9:30. Відправлення до Запоріжжя об 11:00.

У Бердянську продовжують дозаправляти приватні авто маріупольців, які рухаються по маршруту до Запоріжжя. Місця для дозаправлення: вул. Кабельщиків, 132А та Мелітопольське шосе, 87Б.

Також організоване транспортування до Бердянська та Запоріжжя маріупольців, які дістануться до Мангуша.

Київська область:

Бобрик-Бровари. Місце збору: Будинок культури на вулиці Шевченка, 2. Автобуси відправлять із Броварів.

Тарасівка-Бровари. Місце збору: вулиця 9-те січня, 6. Автобуси з Броварів.

Бородянка-Біла Церква. Місце збору: вулиця Центральна, 331. Автобуси відправлять із Малина.

Харківська область:

З Харкова відправлять гуманітарні вантажі (продукти, ліки, вода) для Вовчанська та селищ Рогань і Нова Рогань.

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