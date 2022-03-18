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У Львові організували акцію в пам’ять загиблих під час війни дітей

Анастасія Диняк

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На площі Ринок у Львові організували акцію у пам’ять дітей, які загинули через війну в Україні. Цим планують привернути увагу світу та закликати закрити українське небо. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

За три тижні, від початку повномасштабного вторгнення, російські окупанти вбили 109 українських дітей. В їхню пам’ять у центрі міста з’явилася інсталяція з дитячими візочками.

«Порожні дитячі візочки на площі Ринок сьогодні – це символи життів тих ангелят, які зараз, замість рішучих дій світу, захищають небо над Україною. Це та страшна ціна війни, яку сплачує сьогодні Україна. І ми закликаємо всіх дорослих всього світу єдиним щитом вберегти українських дітей і подарувати їм майбутнє. Вимагайте від урядів інших країн закриття неба над Україною», – йдеться у повідомленні.

Андрій Садовий закликає українців поширювати фотографії акції, щоб увесь світ знав про злочин Росії та почав діяти.

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