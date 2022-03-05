ОСТАННІ НОВИНИ

Російські окупанти покинули Енергодар

Ольга Денисяка

|

Російські загарбники покинули місто Енергодар у Запорізькій області, влада повернулася українцям. Про це заявив голова Запорізької ОДА Олександр Старух, передає УП.

Голова Запорізької ОДА повідомив, що з російські окупаційні віська вийшли з Енергодару, в місті вже відновили контроль всі органи влади. Також зараз в Енергодар намагатимуться доставити гумконвої.

«Російські війська з міста вийшли, знову відновлено контроль всіх органів влади, керівник місцевої влади на місці. Правда, ніч провели страшну, там пограбували все, просто армія гопників. То за телефон вбили у Бердянську, то ноутбуки вкрали. Навіщо їм в полі ноутбук, взагалі не зрозуміло. Відновлена робота, є певні потреби. Зараз будемо намагатися зробити гумконвої та доставити пальне в Енергодар», – заявив  Олександр Старух

Водночас про ситуацію на Запорізькій АЕС наразі не повідомляють.

Напередодні російські загарбники захопили будівлю міської ради Енергодару, вороги розбили вікно, пролізли до будівлі міськради та зачинилися зсередини.

Додамо, 2 березня мешканці міста Енергодар, що у Запорізькій області, вийшли на зустріч окупантам із прапорами України та готовністю не пустити ворога.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам
Наталя ДУЛЯБА
Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам

Нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Омікрон», вперше за весь час пандемії в Україні викликала справжній бум захв...

Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів
Анастасія ПИЖ
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів

Уже більш як чверть століття «АТБ» є головним постачальником гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необх...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів