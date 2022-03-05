Російські окупанти покинули Енергодар

Російські загарбники покинули місто Енергодар у Запорізькій області, влада повернулася українцям. Про це заявив голова Запорізької ОДА Олександр Старух, передає УП.

Голова Запорізької ОДА повідомив, що з російські окупаційні віська вийшли з Енергодару, в місті вже відновили контроль всі органи влади. Також зараз в Енергодар намагатимуться доставити гумконвої.

«Російські війська з міста вийшли, знову відновлено контроль всіх органів влади, керівник місцевої влади на місці. Правда, ніч провели страшну, там пограбували все, просто армія гопників. То за телефон вбили у Бердянську, то ноутбуки вкрали. Навіщо їм в полі ноутбук, взагалі не зрозуміло. Відновлена робота, є певні потреби. Зараз будемо намагатися зробити гумконвої та доставити пальне в Енергодар», – заявив Олександр Старух

Водночас про ситуацію на Запорізькій АЕС наразі не повідомляють.

Напередодні російські загарбники захопили будівлю міської ради Енергодару, вороги розбили вікно, пролізли до будівлі міськради та зачинилися зсередини.

Додамо, 2 березня мешканці міста Енергодар, що у Запорізькій області, вийшли на зустріч окупантам із прапорами України та готовністю не пустити ворога.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.