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Майже мільйон мешканців Львівщини пройшли повний курс вакцинації

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Станом на ранок, 19 лютого, дві дози щеплення проти коронавірусу зробили 992 527 мешканців Львівщини. Водночас, майже 33 тисячі осіб отримали бустерну дозу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Впродовж минулої доби, 18 лютого, щеплення від Covid-19 отримали 4505 мешканців Львівщини. З них – 1260 осіб отримали першу дозу, а 2160 – другу. Крім того, 7 людей зробили додаткову дозу, ще 1078 – бустерну.

За весь період вакцинації, найбільше щеплень на Львівщині зробили такими препаратами: «Pfizer» – 1 080 789, на другому місці – «Coronavac» – 535 778, слідом іде Moderna» – 214 264, «Astra Zeneca» – 193 822 осіб. На останньому місці –«Covieshield». Цю вакцину отримали 38 403 мешканців області.

Для отримання щеплення у центрі вакцинації при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу. Також вакцинуватися можна у пунктах щеплень, попередньо звернувшись до сімейного лікаря.

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Нагадаємо, загалом на Львівщині збираються провакцинувати 1,5 мільйона мешканців. Зробити це хочуть до червня 2022 року.

Так, упродовж 19-20 лютого, у Львові та області працюватимуть 26 центрів масової вакцинації, де можна зробити щеплення від коронавірусу (перелік тут). Щеплення робитимуть такими вакцинани: CoronaVac, Pfizer та Moderna.

Як записатися на вакцинацію?

Covid-щеплення можна зробити безплатно у пунктах та центрах вакцинації. Записатися можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут.

Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

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