Майже мільйон мешканців Львівщини пройшли повний курс вакцинації

Станом на ранок, 19 лютого, дві дози щеплення проти коронавірусу зробили 992 527 мешканців Львівщини. Водночас, майже 33 тисячі осіб отримали бустерну дозу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Впродовж минулої доби, 18 лютого, щеплення від Covid-19 отримали 4505 мешканців Львівщини. З них – 1260 осіб отримали першу дозу, а 2160 – другу. Крім того, 7 людей зробили додаткову дозу, ще 1078 – бустерну.

За весь період вакцинації, найбільше щеплень на Львівщині зробили такими препаратами: «Pfizer» – 1 080 789, на другому місці – «Coronavac» – 535 778, слідом іде Moderna» – 214 264, «Astra Zeneca» – 193 822 осіб. На останньому місці –«Covieshield». Цю вакцину отримали 38 403 мешканців області.

Для отримання щеплення у центрі вакцинації при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу. Також вакцинуватися можна у пунктах щеплень, попередньо звернувшись до сімейного лікаря.

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Нагадаємо, загалом на Львівщині збираються провакцинувати 1,5 мільйона мешканців. Зробити це хочуть до червня 2022 року.

Так, упродовж 19-20 лютого, у Львові та області працюватимуть 26 центрів масової вакцинації, де можна зробити щеплення від коронавірусу (перелік тут). Щеплення робитимуть такими вакцинани: CoronaVac, Pfizer та Moderna.

Як записатися на вакцинацію?

Covid-щеплення можна зробити безплатно у пунктах та центрах вакцинації. Записатися можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут.

Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

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