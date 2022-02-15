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В Україні готовність чинити опір під час вторгнення РФ зросла до 57%

Аліса Белей

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В Україні готовність чинити опір під час можливого вторгнення Росії зросла з 50,2% до 57,5%. Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології.

У межах опитування респондентам ставили питання: «У випадку здійснення збройної інтервенції з боку Росії у Ваше місто чи село, чи вдалися б Ви до будь-яких дій і якщо «так», то яких саме?». Аналогічне питання КМІС ставив у грудні 2021 року, тому наводиться динаміка настроїв населення за останні 2 місяці.

Результати опитування показали, що готовність чинити збройний опір зросла з 33,3% до 37,3%, а готовність чинити опір шляхом участі в акціях цивільного опору зросла з 21,7% до 25%.

Виїхали б у безпечніший регіон – 12,4% респондентів, виїхали за кордон – 7,5% респондентів, нічого не робили б – 17,9%. Ще 7,6% опитаних вагалися з відповіддю, а 1,2% відмовилися відповісти на запитання.

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Також у регіональному вимірі готовність чинити опір варіює від 72,2% на заході до 30,5% на сході. Готовність чинити збройний опір – від 44,8% на заході до 17,8% на сході. На заході та в центрі готовність чинити опір зросла.

На півдні, у порівнянні з груднем, різниця в межах похибки, але з тенденцією до деякого зростання готовності чинити опір. На сході, навпаки, різниця також у межах похибки проти грудня, але є тенденція до нижчої готовності чинити опір.

Крім того, чоловіки більшою мірою готові чинити опір (72%), зокрема 60% готові до збройного опору, а 17% – до участі у цивільному опорі.

Серед жінок готові чинити опір 46%, з яких 18% готові до збройного опору, 32% – шляхом участі в акціях цивільного опору.

Додамо, що опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю. Було опитано 2004 респонденти. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, після спалаху коронавірусу у Львові учням дозволили повернутися до школи з 14 лютого. Втім остаточне рішення про формат навчання приймає керівництво школи. За даними мерії, з онлайн-навчання за шкільні парти повернулися 86% учнів.

Як писав Львівський портал, з кінця жовтня Росія переміщує свою військову техніку до кордону з Україною, про що свідчать знімки, неодноразово зроблені зі супутника. У січні стало відомо, що Росія перекидає на Донбас танки, боєприпаси та пальне.

Також біля українських кордонів почалось спільне білорусько-російське військове навчання, Росія розмістила свої кораблі у Чорному морі теж під приводом навчань.

Втім останніми тижнями загроза російського вторгнення стала набагато ближчою. Командувач ООС спрогнозував вторгнення Росії в Україну вже 20 лютого. Натомість американська розвідка назвала два можливі сценарії військового вторгнення РФ та іншу дату нападу на Україну – 16 лютого.

Через це низка країн рекомендує своїм громадянам покинути Україну, а деякі посольства вже переїхали до Львова. Йдеться про Канаду, Австралію, США, такий намір має й Німеччина. Посол Нідерландів анонсував створення у Львові центру надання екстреної допомоги для своїх громадян.

Також вже цієї суботи у Львові, 19 лютого, львів’ян та всіх охочих кличуть на вишкіл, аби підготуватись до можливих бойових дій.

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