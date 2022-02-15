У Карпатах вчитель розбестив 15-річну львівську школярку

Під час шкільної екскурсії в Карпати 28-річний вчитель розбестив неповнолітню ученицю однієї з львівських навчальних закладів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Подія сталася у суботу, 12 лютого, в одному з сіл Стрийського району на Львівщині. У Карпати на екскурсію відправилася група школярів зі Львова під наглядом 28-річного вчителя. Втім, чоловік забув про свої основні обов’язки і почав чіплятися до 15-річної учениці.

Наступного дня постраждала від розпусних дій дівчинка звернулася до правоохоронців. За фактом розбещення неповнолітньої поліція відкрила кримінальне провадження. Якщо вину вчителя доведуть в суді, йому загрожує до 5 років за ґратами.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Триває досудове розслідування.

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