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Посадовця «Львівської залізниці» підозрюють у розтраті майже пів мільйона грн

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Заступнику начальника одного із підрозділів Львівської залізниці повідомили про підозру у незаконній розтраті 445 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, підозрюваний був головою робочої групи з питань організації закупівель товарів, робіт та послуг виробничого структурного підрозділу. Від імені «Укрзалізниці» він уклав догорів про ремонт та модернізацію колійних машин із іноземною фірмою-підрядником.

«Фігурант справи навмисне включав до нього список робіт, які є аналогічними, з технічної сторони. Відтак, службовець перевищував обсяги проведених робіт та підписував акти прийманні-здачі робіт», – йдеться в повідомленні.

У рокуратурі заявляють, що таким чином він завдав державі зббитків на 445 тис. грн. Поліцейські встановлюють усі обставини злочину, а також можливу причетність інших осіб.

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Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ. Йому загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років.

Наразі тривають слідчі дії. Також вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та накладення арешту на майно.

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