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На Львівщині легковик злетів у кювет: 22-річний водій загинув

Аліса Белей

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Внаслідок аварії, що сталась на трасі Львів – Пустомити – Меденичі на Львівщині, загинув 22-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили в департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

ДТП сталась у четвер ввечері, 10 лютого, орієнтовно о 22:20 год. Тут на трасі Львів – Пустомити – Меденичі водій автомобіля «ВАЗ-21083» не впорався з керуванням та злетів у кювет. Від отриманих травм він загинув на місці події.

Встановлено, що загиблим виявився 22-річний мешканець села Щирець Львівського району. Наразі триває слідство, правоохоронці з’ясовують всі обставини автопригоди.

За фактом ДТП слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

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