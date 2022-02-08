Штаб оборони знову кличе львів’ян на вишкіл: коли та де

Вже цієї суботи, 12 лютого, львів’ян та всіх охочих кличуть на вишкіл, аби підготуватись до можливих бойових дій. Про це Львівському порталу повідомили в обласному штабі оборони.

У Львові заняття проходитимуть на території Львівського стрілецького стенда на вул. Єрошенка, 34. Початок – о 12:00 год.

Під час заходу інструктори проведуть лекції та практичні заняття, які стануть у нагоді в бойових умовах. Зокрема, львів’яни зможуть:

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відточити навички стрільби;

навчитись надавати першу медичну допомогу;

дізнатись про правила поведінки цивільних у воєнних умовах;

також діятиме локація вибухотехніки.

Для того, щоб взяти участь у вишколі, необхідна попередня реєстрація за цим посиланням. Також обов’язковою умовою є наявність covid-сертифікату або негативного ПЛР-тесту. Контактний тел.: +380638410139.

Учасникам навчань рекомендують одягтися тепло та зручно, адже захід відбуватиметься просто неба. Для занять із медицини необхідно мати із собою джгут, щоб попрактикуватись у його використанні.

«Варто наголосити, що кількість місць на цей вишкіл обмежена. Тому радимо зголошуватися на нього людям, які не проходили навчань від Штабу оборони Львівщини раніше. А для тих, хто відвідав вишкіл 5 лютого, ми готуємо наступний, більш поглиблений вишкіл, який попередньо відбудеться 19 лютого», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 5 лютого у Львові відбувся масштабний вишкіл для цивільного населення. У ньому взяли участь понад пів тисячі людей. На п’ятьох локаціях львів’яни отримували теоретичні та практичні знання, які стануть у пригоді в надзвичайних ситуаціях і за можливого воєнного загострення.

Додамо, через загрозу вторгнення російських військ Львів наприкінці листопада почав підготовку до розгортання територіальної оборони.

Зараз Львівська міськрада вже затвердила план дій, якщо Росія розгорне на території України повномасштабну війну. Серед них – навчання мешканців бойовим навикам та наданню домедичної допомоги, розвиток оборонної інфраструктури, підтримка матеріально-технічного забезпечення батальйонів, що будуть працювати у Львові та на території області.

Загалом на Львівщині мають запрацювати сім таких підрозділів тероборони.

Як писав Львівський портал, з кінця жовтня Росія переміщує свою військову техніку до кордону з Україною, про що свідчать знімки, неодноразово зроблені зі супутника. У січні стало відомо, що Росія перекидає на Донбас танки, боєприпаси та пальне.

Самопроголошений «президент» Білорусі Олександр Лукашенко також анонсував цієї зими спільне білорусько-російське військове навчання біля українських кордонів.

За даними німецького видання Bild, Росія розглядає план захопити дві третини території України, включно з Києвом. А МЗС Британії заявило, що викрило докази змови щодо встановлення проросійської влади в Україні на тлі планів Кремля про вторгнення в Україну.

Своєю чергою США та європейські країни пообіцяли, що відреагують «потужними економічними та іншими заходами», якщо Росія наважиться на військову ескалацію.

Міністр оборони Олексій Резніков каже, що протистоятимуть вторгненню Росії не лише ЗСУ, а вся українська нація. Для цього в Україні розгортають систему національного спротиву.

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