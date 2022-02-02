На Олімпіаді спалах коронавірусу у збірній України з біатлону

У збірній України з біатлону, яка готується до старту Олімпіади у Пекіні, стався спалах коронавірусу, передає кореспондент Львівського порталу.

Після прильоту в Китай позитивний тест на коронавірус отримав тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра, якого відправили на самоізоляцію. Також є перший хворий серед наших спортсменів – позитивний тест отримала капітан жіночої команди Олена Білосюк (Підгрушна).

Інформацію про захворювання Олени Білосюк Суспільне Спорт повідомив тренер жіночої збірної України Урош Велепець.

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«Боялися цього з першого дня. Пішов «ефект доміно». Сподівалися, що проскочимо і будемо спокійними. Сьогодні перший спортсмен (отримав позитивний тест, – ред.) – Олена Білосюк. Її готували практично цілий рік. Вона жертвувала цілим сезоном, щоб готуватися до Олімпіади. Сьогодні вночі була висока температура, зранку трішки краще, але позитивний тест. Треба зрозуміти, чи зможе повернутися в ритм. Два тижні до естафети, але це питання до лікарів (чи встигне відновитися спортсменка, – ред.)», – зазначив Урош Велепець.

За словами тренера, команда уже кілька днів без масажів через ситуацію з коронавірусом. А хвороба Олени Білосюк – «це катастрофа», адже на її допомогу найбільше розраховували під час класичної жіночої естафети, яка запланована на 16 лютого.

«Тест Олени – це катастрофа. Олена жертвувала змаганнями цілий рік. Пропускала гонки. Вона їх хотіла бігти, але ми говорили, щоб готувалася до Олімпіади. Зробила кілька тренувань тут, з оптимізмом йшла, ну і от. Чекаємо, хто буде наступним. Боїмося цього. Хвороба з тренера пішла на сервісмена, потім на фізіотерапевта. В нас кілька днів масажу немає, бо фізіотерапевт жіночої команди також на карантині», – сказав Велепець.

Додамо, що Олена Білосюк також була головною кандидаткою на виступ у змішаній естафеті, яка відкриватиме програму біатлону на Олімпіаді-2022. Цей старт заплановано на суботу, 5 лютого.

Відтак у розпорядженні тренера жіночої команди залишається лише чотири біатлоністки це Юлія Джима, Валентина Семеренко, Дар’я Блашко, та Ірина Петренко. Чи викликатимуть до Пекіна резервних українських біатлоністок наразі невідомо.

Зауважимо, що Олімпіада-2022 – четверта в кар’єрі Олени Білосюк. Вона дебютувала на Іграх у 2010 році, стала олімпійською чемпіонкою в естафеті у 2014 році. А на Олімпіаді-2018 вона була прапороносицею збірної України, однак на старт у жодній гонці не вийшла.

У сезоні 2021/22 Олена Білосюк виступила в дев’яти гонках у грудні, після чого активно готувалася до Олімпіади і пропустила майже повністю січневі старти.

Нагадаємо, що на початку сезону стався спалах коронавірусу у чоловічій команді з біатлону. Тоді не захворіло лише три спортсмена основної команди це Дмитро Підручний, Антон Дудченко та Богдан Цимбал. У січні на коронавірус захворіла українська біатлоністка Катерина Бех, яка через хворобу була вимушена пропустити чемпіонат Європи.

Фото: Biathlon.com

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