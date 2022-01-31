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На Львівщині жінка вбила свого співмешканця під час сварки

Аліса Белей

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У Яворівському районі Львівщини поліцейські затримали жінку, яка під час конфлікту завдала чоловіку кількох ударів ножем у спину, унаслідок яких він помер. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

У неділю, 30 січня, до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків у селищі Івано-Франкове сталось вбивство. На місці події правоохоронці виявили тіло 39-річного місцевого мешканця. Як встановили медики, смерть настала внаслідок ножових поранень в ділянці спини.

Поліцейські з’ясували, що того дня близько 18:00, під час розпивання спиртного, у загиблого виник конфлікт з його 45-річною співмешканкою, під час якого жінка завдала йому кількох ударів ножем у спину.

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Правоохоронці затримали зловмисницю та невдовзі суд обере їй запобіжний захід. також вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Досудове розслідування триває.

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