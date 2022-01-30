Орися Дем'янюк із Львівщини здобула два «золота» на чемпіонаті України з легкої атлетики

Орися Дем’янюк – здобула дві золоті медалі командного чемпіонату України з легкої атлетики. У команди Львівщини також по два «срібла» та «бронзи». Про це Львівському порталу повідомили у відділенні НОК.

На світлині – Орися Дем’янюк і Уляна Рачинська

У суботу, 29 січня, в Сумах стартував Командний чемпіонат України з легкої атлетики в приміщенні. У перший змагальний день львівські легкоатлети вибороли 5 медалей: золоту, дві срібні та дві бронзові.

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Єдине «золото» для Львівщини здобула Орися Дем’янюк (команда – ЛШВСМ, тренери – В. Тарнакін, О. Тарнакіна, В. Єретик), яка з результатом 4:29.68 виграла забіг на 1500 м серед жінок.

Менш ніж на дві секунди відстала від досвідченої спортсменки юна Уляна Рачинська (команда – КЗ «ДЮСШ ім. О. Дем’янюка», тренери – В. Тарнакін, В. Дітлашок, В. Єретик) – 4:31.66. Це дозволило Уляні стати бронзовою призеркою чемпіонату.

В бігу на 2000 м з/п львівські легкоатлети вибороли «срібло», як серед чоловіків (Роман Ростикус – 5:43.89, командна – ЛШВСМ, тренери – В. Тарнакін, О. Тарнакіна, М. Гаєвський), так і серед жінок (Вікторія Дуткевич – 6:57.11, команда – ЛШВСМ, тренери – В. Тарнакін, Я. Свищ, В. Єретик).

Ще одну бронзову нагороду виграла Ірина Коваль (спортивна ходьба, 5000 м, жінки) – 24:00.82. Вона представляє команду КЗ «ДЮСШ ім. О. Дем’янюка» (тренери – Л. Вільгота, Г. Заїка).

У неділю, 30 січня, в останній день змагань Орися Дем’янюк здобула другу золоту медаль. Львівська легкоатлетка перемогла у фіналі бігу на 800 м серед жінок. Її час – 2:14.76.

Додамо, що близькими до подіуму були ще декілька легкоатлетів з Львівщини. Максим Андрухів і Марія Алєйнікова стали четвертими, відповідно, в бігу на 60 м з/б і стрибках у висоту, Станіслав Козак – п’ятим у бігу на 2000 з/п, а Анастасія Матвійок – шостою у стрибках у висоту.

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