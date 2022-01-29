Мешканець Сокальщини загинув під час пожежі у літній кухні

34-річний мешканець Червоноградського району загинув під час пожежі у літній кухні. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Фатальний випадок стався у суботу ввечері, 29 січня, у селі Войславичі, що поблизу Сокаля. Тут орієнтовно о 01:13 год на одному з приватних подвір’їв зайнялась літня кухня.

Внаслідок пожежі загинув 34-річний власник.

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Що саме стало причиною згорання і загибелі чоловіка, наразі не відомо. Ці та інші деталі події встановлюються.

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