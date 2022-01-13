Львівські лучники здобули три медалі на чемпіонаті України

У Сумах добігає кінця чемпіонат України зі стрільби з лука в приміщенні серед дорослих та юніорів. У середу, 12 січня, львівські лучники здобули одну золоту та дві бронзові медалі. Про це у Facebook повідомило Відділення НОК України у Львівській області.

Єдину золоту медаль для Львівщини виборола Дзвенислава Черник (на світлині разом зі своєю тренеркою Марією Гавелко)

У змаганнях серед чоловіків та жінок бронзовими призерами стали Олександр Бойко і Вероніка Марченко. У вісімку кращих потрапили: Сергій Макаревич – 4 місце, Соломія Гнип – 5 місце, Катерина Соколенко – 7 і Анна-Христина Колос – 8.

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Єдину золоту медаль для Львівщини виборола 12 січня Дзвенислава Черник, яка стала переможницею змагань серед юніорок.

Третє місце посіла Жанна Наумова. У вісімку кращих потрапили ще дві львівські юніорки – Валерія Митрофанова зайняла 4 місце, а Орися Дідич – 5.

А серед юніорів четверо львів’ян посіли місця з 4 до 8. Так, Іван Перков – 4 місце, Володимир Чайковський зайняв 6, Олександр Панциру – 7 та Ігор Табака – 8.

У четвер, 13 січня, в прикінцевий день чемпіонату України визначаться переможні й призери командної першості.