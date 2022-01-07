Папа Римський дорікнув в егоїзмі тих, хто заводить тварин, а не дітей

Папа Римський Франциск заявив, що люди, які віддають перевагу домашнім тваринам перед дітьми, поводяться егоїстично. Це він сказав під час спільної аудієнції у Ватикані 5 січня. Про це пише hromadske з посиланням на RFI.

«Сьогодні ми бачимо форму егоїзму. Ми бачимо, що деякі люди не хочуть мати дитину. Іноді у них є одна, і все, але у них є собаки та кішки, які замінюють дітей», – сказав очільник Католицької церкви.

Він вважає, що вибір домашніх тварин замість дітей «заперечує батьківство і материнство, принижує нас, позбавляє нас людяності».

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Папа Римський закликав людей не боятися всиновлення та ризику мати дитину – народжену чи всиновлену.

«Ще ризикованіше не мати її. Більш ризикованим є заперечувати батьківство, заперечувати материнство, як реальне, так і духовне», – наголосив очільник Католицької церкви.

Нагадаємо, під час літургії торік 12 грудня Папа Франциск закликав міжнародну спільноту до «серйозного діалогу» щодо України, а при врегулюванні «напруженості» відмовитись від зброї.

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Фото – з мережі Інтернет