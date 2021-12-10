Львів отримав перші трамваї, придбані за кошти Європейського інвестиційного банку

У п’ятницю, 10 грудня, Львів достроково почав отримувати перші низькопідлогові трамваї українського виробництва, закуплені за кошти від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

У міськраді кажуть, що це стало можливим завдяки участі Львова у проєкті «Міський громадський транспорт України», що є рамковим кредитом від ЄІБ. У межах проєкту місто отримало 12 млн євро на закупівлю десяти п’ятисекційних низькопідлогових трамваїв.

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Як зазначив Жан-Ерік де Загон, голова представництва Європейського інвестиційного банку в Україні, закупівля нових трамваїв у Львові за кредитні кошти ЄІБ сприятиме розвитку екологічно чистого та сталого транспорту. Він додав, що добре функціонуюча трамвайна мережа може зробити вагомий внесок у зменшення кількості автомобілів і заторів на дорогах і, таким чином, знизити забруднення довкілля та послабити кліматичні зміни.

«Крім того, поступова модернізація транспорту сприятиме соціальному та економічному розвитку Львова й інших міст, що є однією з наших головних цілей в Україні», – розповів Жан-Ерік де Загон.

Клое Алліо, керівниця відділу «Економічна співпраця, енергетика, інфраструктура та довкілля» Представництва ЄС в Україні зазначила, що якісний громадський транспорт є невід’ємною складовою сталого розвитку міст.

«ЄС радий підтримати модернізацію міської мобільності в регіонах України за допомогою більш комфортних і екологічних транспортних засобів. Це сприятиме поліпшенню якості транспортних послуг, а також зробить громадський транспорт більш привабливим для українських громадян», – зазначила Клое Алліо.

Як розповіла Анна Юрченко, заступниця Міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції, трамвай є одним із найбільш екологічних та енергоефективних видів громадського транспорту. А поступове збільшення частки рейкового транспорту й тролейбусів дозволить знизити рівень викидів і забруднення довкілля в містах, а також наблизить Україну до реалізації Європейського зеленого курсу.

«Також, важливо, що ці трамваї українського виробництва відповідають усім принципам безбар’єрності. Доступність транспорту для усіх категорій громадян – ключовий елемент усіх нових проєктів Міністерства інфраструктури», – каже Анна Юрченко.

Як прокоментував президент-голова правління ПрАТ «Концерн-Електрон» Юрій Бубес, підприємства концерну «Електрон» майже десять років виробляють сучасний міський транспорт, зокрема і трамваї.

«Маємо чималий досвід і наша техніка отримує схвальні відгуки від експлуатуючих організацій і, головне, від пасажирів. Ми з кожним роком нарощуємо свої потужності, оновлюємо обладнання і вдосконалюємо технології, інвестуємо в розширення виробництва та створення нових робочих місць», – сказав він.

Довідка. Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) – державна фінансово-кредитна установа Європейського Союзу. В Україні банк працює з 2007 року. Дотепер ЄІБ надав Україні кредитів на загальну суму понад 7 млрд євро. Банк ЄС прагне підтримати Україну та допомогти створити умови, необхідні для досягнення економічної стабільності.

Трамвай «Електрон» T5L641 – це п’ятисекційний однопросторовий комфортний вагон з системою кондиціонування салону і кабіни водія, з пониженим рівнем вібрації та шуму, технічний рівень якого відповідає сучасним європейським вимогам до міського електротранспорту. Широкі двері і низький рівень підлоги вагону дозволяють прискорити швидкість посадки-висадки пасажирів, особливо зручні для пасажирів з дітьми та осіб з обмеженою здатністю пересування.

Кількість місць для сидіння – 56, загальна пасажиромісткість трамвая – 265 осіб. Особливостями трамваю «Електрон» є раціональне розташування приладів і органів управління з врахуванням вимог безпеки, вбудована система діагностики оперативного контролю роботи всіх вузлів і систем вагону, застосовані виконані на сучасній елементній базі асинхронні тягові електродвигуни, що відзначаються надійністю в експлуатації, меншими масогабаритними показниками та відмінними енергетичними та динамічними характеристиками.

У режимі гальмування передбачена можливість рекуперації електроенергії в контактну мережу (економія електроенергії становить до 40%). Підлога вагону в зоні дверей салону обладнана системою підігріву, що виключає обмерзання та намерзання снігу в зимовий період. Спеціальне покриття вікон зберігає тепло у холодну пору року і відбиває ультрафіолетові промені сонця у спеку.

Трамвай обладнаний зовнішніми та внутрішніми відеокамерами панорамного огляду: пасажирського салону, майданчиків поблизу пасажирських дверей та зон позаду вагона, що забезпечують ширшу зону оглядовості та контроль водія за дорожньою ситуацією, посадкою-висадкою пасажирів.

Комфортні умови праці водія забезпечує ергономічна кабіна з регульованим сидінням, окремим кондиціонером і сенсорними органами управління. Вагон має задній пульт управління для руху заднім ходом з кнопкою, яка імітує функції «педалі безпеки», встановленої в кабіні водія.

Нагадаємо, у вересні минулого року Європейський інвестиційний банк дав Львову кредит у розмірі 12 млн євро на закупівлю 10 трамваїв. ЛКП «Львівелектротранс» замовив їх у компанії «Електрон». Їх загальна вартість – 20,8 млн євро.

Додамо, у липні 2019 року міська рада погодила умови отримання 24 мільйонів євро кредиту для комунального АТП-1 та ЛКП «Львівелектротранс». За ці кошти підприємства закуплять 100 нових автобусів та 10 трамваїв.

Також у березні 2019 року міська рада Львова підписала договір із Європейським банком реконструкції та розвитку, згідно з яким Львівелектротранс закупить 50 нових тролейбусів за 17,5 мільйонів євро позики.

До осені 2019 до Львова «Електрон» мала доставити перші низькопідлогові трамваї. Кошти на купівлю 50 одиниць місто отримало від ЄБРР.

Також протягом 2018 року комунальне АТП-1 придбало 100 нових низькопідлогових автобусів МАЗ білоруського виробництва, 50 автобусів «Електрон». Всі автобуси купували на умовах фінансового лізингу у 800 млн грн.

У 2018 році мерія придбала 30 вживаних берлінських трамваїв. Вартість одного становить майже 18 тисяч євро.

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Фото: ЛМР