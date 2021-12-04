У Львові відкрили найбільший в Україні магазин норвезьких морепродуктів Egersund Seafood

У п’ятницю, 3 грудня, на вулиці Стрийській у Львові відкрили перший в місті фірмовий магазин норвезьких морепродуктів Egersund Seafood. Відтепер львів’яни зможуть скуштувати свіжу рибу та якісні норвезькі морепродукти, які доставляються рекордно швидко з Норвегії. Це шостий і найбільший магазин мережі в Україні.

Мережа Egersund Seafood входить до складу групи компаній Pelagia AS – одного з найбільших виробників риби в Норвегії. Співвласниками Pelagia AS є одні з найбільших світових виробників та експортерів атлантичного лосося і форелі найвищої якості – Leroy Seafood та SalMar.

Особливістю компанії є рекордно швидка доставка – залежно від виду риби й країни виробника транспортування в магазин триває всього 2–4 дні. Відтак львів’яни можуть спробувати свіжі норвезькі морепродукти, виловлені і привезені до України в найстисліші терміни.

Надзвичайний і Повноважний посол Норвегії в Україні Ерік Сведал, який також завітав на відкриття магазину, зазначив, що саме Норвегія – один з найбільших експортерів риби у світі. Водночас компанія Egersund Seafood є одним з найбільших виробників риби в Норвегії, і саме ця компанія вперше поставила норвезьку рибу до України.

Він також зауважує, що норвезька риба не лише смачна, а й корисна для здоров’я, оскільки в країні на законодавчому рівні діє заборона на антибіотики при виробництві продуктів харчування.

«Маю за честь бути свідком відкриття шостого і найбільшого магазину в Україні, і першого у Львові. Сьогоднішня церемонія свідчить про те, що в Україні зростає апетит на якісну норвезьку рибу та морепродукти. Завдяки належному рівню якості, нашими продуктами насолоджуються люди у всіх країнах світу. Egersund Seafood є одним з найбільших виробників у Норвегії і саме вони забезпечили першу поставку риби в Україну у 1996 році. Магазини працюють без посередників і тому продукцію доставляють швидко. Наші морепродукти не лише смачні, вони також корисні для вашого здоров’я, адже вся продукція вирощується і виловлюється екологічним способом», – зазначає Ерік Сведал.

Відповідальний менеджер холдингу PELAGIA за Східно-Європейський регіон Ойвинд Сетрен розповів, що цього року компанія Egersund Seafood відзначає сторічний ювілей, а її незмінний девіз – «Ми – експерти в рибі».

«Вперше я завітав до Львова у 2010 році і місто надзвичайно вразило мене. Щоразу, коли я приїжджав до Львова, я відкриваю для себе щось нове і тому мені надзвичайною приємно працювати саме тут. Наші перші виробничі потужності було засновано рівно сто років тому в містечку Егерзунд в Норвегії. Ключ до нашого успіху лежить в тому, що ми постійно розвиваємось і ніколи не зупиняємось», – розповідає Ойвинд Сетрен.

Egersund Seafood у Львові (на вулиці Стрийській, 200А), став першим магазином в Україні, що розташований за межами столиці, адже до цього було відкрито п’ять закладів мережі у Києві.

Відомий український маркетолог Андрій Федорів, який долучився до створення мережі, розповів, що компанія Egersund Seafood має багаторічні традиції і водночас завжди йде в ногу з часом.

«В сучасному бізнесі дуже важливо поєднувати дві речі: коріння та крила. Коріння – це традиції та історія, а крила – інновації. Цей проект – це прекрасний приклад міжнародної колаборації, бо коріння вони здобули в Норвегії ще 100 років тому. А Україна стала пілотним ринком, щоб створити інноваційний формат. 10 років тому ми відкрили перший магазин в Києві, відкриття відбулося за участі прем’єр-Міністра Королівства Норвегії Ерни Сульберг. І мені приємно, що тепер цей концепт запрацює у Львові», – пояснює Андрій Федорів.

Магазини Egersund Seafood пропонують покупцям великий вибір морепродуктів: риба природного вилову, а також фермерська охолоджена риба з Норвегії та від іноземних партнерів. Фермерську червону рибу вирощують в умовах максимально наближених до природних – у фіордах, в океанічній, льодяній проточній воді. На прилавках фірмового магазину можна знайти унікальну для українського ринку бочкову солону рибу, охолоджені й заморожені морепродукти, рибну ікру, рибну бакалію і гастрономію, копчену рибу.

Ще один важливий принцип політики компанії – відмова від використання будь-яких консервантів. Для цього продукти зберігаються дуже короткий час – від 12 до 72 годин.

Вже декілька років поспіль Egersund виловлює та доставляє до України Дикий Атлантичний Блакитний тунець. У компанії розповідають, що в 2019 році до Києва вперше привезли 35 велетнів, 24 відправили до Японії – на аукціон найбільшого в світі рибного ринку «Цукідзі». Тоді компанія виловила 89 Wild Bluefin Tuna.

Цього року Egersund Seafod виловили 350 велетнів, 30 з яких привезли в Україну у цілому вигляді. Одного з велетнів – тушку Тунця вагою 320 кілограмів – представили під час відкриття магазину у Львові. Дикий Блакитний Тунець 200-300 кг виловлюється в Норвегії лише у вересні, заморожується та зберігається при температурі -43 градуси за Цельсієм, щоб покупці могли споживати його весь рік.

Львів’яни зможуть спробувати на смак свіжого норвезького лосося, виловленого і привезеного до України в найстисліші терміни. В середньому від вилову лосося до викладання його на вітринах магазинів минає не більше 48 годин. Водночас для магазину є принциповою свіжість всієї продукції яка зберігається на вітринах: при стандартах ЄС 14 днів з дати виробництва, термін зберігання продукції в магазині Egersund Seafood лише 4-5 днів після отримання.

У магазині Egersund Seafood у Львові (на вулиці Стрийській, 200А), також працює ресторан з суші-баром і хоспером, в якому пропонують великий вибір оригінальних і традиційних страв, зроблених з якісних і свіжих морепродуктів та делікатесів. У ресторані можна наперед забронювати столик, замовити страви для самовивозу або доставку додому.

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