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Військовослужбовці Академії сухопутних військ вшанували учасників Революції Гідності

Аліса Белей

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У неділю, 20 листопада, військовослужбовці Академії Нацгвардії вшанували учасників Революції Гідності. Заходи відбулись на полі почесних поховань № 67 Личаківського кладовища. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі навчального закладу.

Там начальник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенант Павло Ткачук разом із представниками державної влади та місцевого самоврядування, громадськості та духовенства, військовослужбовцями Львівського гарнізону поклали квіти до могил борців за незалежність України, спільно помолились за упокій їхніх душ.

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«Сьогодні ми віддаємо шану патріотизму й мужності небайдужих людей – чоловіків і жінок, які восени 2004 року та у листопаді 2013 – лютому 2014 року постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору», – зазначив генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Забезпечували заходи військовослужбовці роти почесної варти та військового оркестру Національної академії.

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