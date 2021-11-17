Нові правила приміських перевезень на Львівщині: який штраф «світить» пасажирам за відсутність Covid-сертифікатів

З 22 листопада на Львівщині користуватися приміським транспортом зможуть лише ті особи, які мають негативний тест або сертифікат про вакцинацію від коронавірусу. За відсутність цих документів пасажира можуть змусити заплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Зауважимо, з 22 листопада на Львівщині починають нові правила приміських перевезень. Вони передбачають, що пасажири, які планують поїздку, повинні мати підтверджуючий документ про вакцинацію від коронавірусу, негативний результат тесту або ж довідку про одужання.

Старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху Управління патрульної поліції у Львівській області Богдан Савюк зазначив, що за невиконання рішення комісії ТЕБ НС нестимуть адміністративну відповідальність як пасажири, так і перевізники. У разі, якщо пасажир знаходиться без одягненої маски у громадському транспорті, то на такого громадянина накладуть штраф у розмірі від 170 до 255 гривень. У випадку відсутності перелічених документів, зокрема сертифікатів та довідок про вакцинацію, пасажира оштрафують на 17 тисяч гривень.

Своєю чергою, начальник управління транспорту та зв’язку Львівської ОДА Степан Рудницький каже, що за потреби встановлюватимуть пункти вакцинації на автостанціях.

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Також він додав, що з представництвом Міністерства цифрової трансформації напрацьовують варіант функціонування мобільних пунктів консультування населення при виникненні проблем з наявністю ковід-сертифікатів в програмі «Дія».

«Цього тижня нашим спільним завданням є максимально донести до населення інформацію про наявність відповідних вимог, адже усі, хто планує здійснювати поїздки з 22 листопада, повинні мати відповідні документи для уникнення проблем із працівниками поліції», – зазначив Степан Рудницький.

Як повідомив голова Львівського обласного відділення ГО «Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників» Іван Велійка, через наявні до цього обмеження щодо кількості пасажирів у громадському транспорті доходи перевізників знизилися у порівнянні з попереднім періодом, але вони з розумінням ставляться до подібних обмежень.

«Багато пасажирів приміських маршрутів не мають смартфонів, тому має бути напрацьованим механізм отримання паперових сертифікатів про вакцинацію для уникнення труднощів у проїзді в громадському транспорті», – додав він.

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