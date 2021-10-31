Допомога з неба. Хірурги врятували дівчинку, яка запхала ручку до січкарні

Хірурги 8-ї клінічної лікарні Львова рятували 4-річну дівчинку, яка запхала руку до електричної січкарні. Аби врятувати кінцівку дитини маленьку пацієнтку транспортували із Турківщини на гвинтокрилі, повідомляє Львівський портал.

За даними медиків, 4-річна дівчинка запхала руку до електросічкарні та отримали численні ушкодження правої кінцівки.

«Аеромедичною евакуацією до нашої лікарні, її доставили із Турківського району. Дитинку відразу відвезли до операційної, де хірурги більше 4 годин намагалися врятувати пальчики маленькій красуні, і їм це вдалося. Кровопостачання у пальчиках відновили», – йдеться у повідомленні лікарні.

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Як уточнили Львівському порталу у лікарні, інцидент трапився у суботу, 30 жовтня. На сьогодні ручка дитини вже гоїться, а дівчинка гарно відновлюється після важкої операції. Втім, на неї чекає ще довгий і важкий реабілітаційний період.

Врятувати руку дитині вдалося завдяки оперативній і командній роботі, на всіх етапах надання медичної допомоги, адже при таких травмах важлива кожна хвилина.

Раніше Львівський портал повідомляв, що 2-річній мешканці Львівщини ампутували пальці, які затисло в м’ясорубці.

Як відомо, Львівщина стала одним із регіонів, де у квітні стартував пілотний проєкт із аеромедичної евакуації. Медики на гелікоптері доставляли до лікарні пацієнтів із важкими травмами, отриманими у ДТП, з інфарктами, інсультами та іншими критичними станами. Також на гвинтокрилах збираються перевозити органи для трансплантації та самих реципієнтів.

За два місяці роботи медики на гелікоптері здійснили 9 рятувальних місій, вісім із них були успішними. Однак після двох місяців роботи проєкту львівські медики залишились без повітряного транспорту. Гелікоптер ДСНС, який використовували для аеромедичної евакуції, забрали на сервісне обслуговування.

1 жовтня обласний центр екстреної медицини та медицини катастроф знову відновив для невідкладної допомоги аеромедичну евакуацію пацієнтів. У розпорядженні медиків Львівщини з’явився гелікоптер нацполіції Airbus Helicopters Н145.

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