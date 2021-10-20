Львову прислали забракованих саджанців майже на три мільйона гривень

Запорізьке підприємство «ГЛОРІЯ-ТЕТ», яке стало переможцем відкритого конкурсу на постачання Львову саджанців кущів та дерев, доставило місту забраковану на 80% забраковану продукцію. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

За словами начальниці управління екології та природних ресурсів ЛМР Олександри Сладкової, якість саджанців не відповідає умовам тендеру. Їх мали висадити у жовтні в Залізничному та Личаківському районі Львова, а також у міських парках. Загальна вартість посадкового матеріалу – понад 3 млн грн.

«Минулого та цього тижня приватне підприємство прислало фури з рослинами. Ми переглянули їх і для Залізничного району відібрали тільки 10% від усього посадкового матеріалу, для Личаківського – 30%., «Зелений Львів» готовий взяти 20% – це той відсоток посадкового матеріалу, який відповідав тендерній документації. По решті саджанців є невідповідності по сортах, є саджанці перерослі, але з нерозвиненим корінням, є з пошкодженнями, є з шкідниками, є з загниваннями. А є і непоганий посадковий матеріал, але вдвічі менший, ніж передбачено умовами тендеру. До прикладу, кущ якісний, але в угоді прописано об’єм контейнера, висота куща, а привезли менший матеріал. Але тоді такий саджанець і коштує вдвічі менше. Тобто, на фото ми бачили одні рослини, а прислали зовсім інші», – сказала Олександра Сладкова.

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Забраковані саджанці повертають у Запоріжжя.

«Підприємство має його замінити, або ж будемо розривати угоду. Ми радо приймемо якісний та відповідний тендерній документації посадковий матеріал. Зараз дуже хороший час для висадки, планували, власне, зробити це в жовтні, проте, так виглядає, що вже не встигнемо. Але маємо для висадки ще місяць. Наразі з підприємством порозуміння нема і вони погрожують оскаржувати закупівлю», – розповіла Олександра Сладкова.

Також вона додала, що Львів торік уже мав досвід співпраці з ПП «ГЛОРІЯ-ТЕТ». Тоді вони постачали кущі для парку імені Івана Франка і дерева для парку 700-річчя.

«Прислали добрі саджанці, але тільки після того, як ми відмовились від кількох гірших варіантів по фото», – уточнила Олександра Сладкова.

Також посадовиця зазначила, що з місцевими підрядниками працювати простіше.

«Ми приїжджаємо у їх садовий центр, дивимось на рослини, і всі питання можна вирішити оперативно», – зауважила Олександра Сладкова.

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