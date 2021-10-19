Трамвай №4 більше не курсуватиме до вокзалу

Зі середи, 20 жовтня, трамваї №4 курсуватимуть у Львові за зміненим маршрутом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Трамвай №4, який досі сполучав Сихів із залізничним вокзалом, тепер їздитиме за новим маршрутом: вул. Вернадського – вул. Підвальна – Підзамче – вул. Миколайчука та у зворотному напрямі.

За словами очільника міського управління транспорту Ореста Олеськіва, змінити схему руху трамвая №4 вирішили, аби покращити транспортне сполучення для мешканців району вул. Миколайчука.

Зазначимо, що через ремонт нової ділянки вул. Степана Бандери з 14 жовтня трамвай №4 не їздить до залізничного вокзалу. Його кінцевою зупинкою зробили церкву святої Анни. А тепер маршрут вирішили змінити по-новому і пустити трамваї через Підзамче на вул. Миколайчука.

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