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В ДТП з військовим авто на Золочівщині загинули двоє людей

Ольга Денисяка

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Зранку 19 жовтня на трасі Львів-Тернопіль у Львівській області зіткнулись мікроавтобус та військовий автомобіль «Урал». Внаслідок аварії загинули двоє людей. Про це Львівському порталу повідомили в головному управлінні ДСНС Львівщини.

ДТП сталась близько 08:20 год. біля села Митулин Золочівського району.

Зіткнулись військовий автомобіль «Урал» та мікроавтобус Volkswagen Caddy. Внаслідок ДТП загинули водій та пасажир автомобіля Volkswagen Caddy.

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Наразі на місці події працюють пожежно-рятувальні підрозділи.

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Фото: ДСНС

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