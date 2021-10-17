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Monobank вирішив закрити картки в злотих

Аліса Белей

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Monobank попередив своїх користувачів, що у грудні закриє всі картки у польських злотих. Річ у тім, що вони не користувалися популярністю. Про це пише Liga.net.

У розсилці, яку отримали клієнти онлайн-банку, вказується, що всі карти в злотих будуть закриті з 13 грудня 2021 року. У цей день залишки за картками автоматично переведуть на кредитні картки за поточним курсом.

Самі картки після цього стануть неактивними для використання. Але можна і не чекати 13 грудня і вже зараз переказати гроші з картки в злотих на будь-яку іншу гривневу картку.

У техпідтримці банку розповіли, що картки в злотих не користувалися популярністю серед клієнтів, а велика кількість продуктів лише ускладнює користування додатком monobank.

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«Наша місія – зберегти простоту для всіх клієнтів. Тому більше не доступне відкриття карти в злотих. Ви можете відкрити валютну карту в євро або доларах», – сказали у банку.

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