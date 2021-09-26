У мешканки Львівщини виявили бруцельоз. Деталі

На Львівщині підтвердили випадок бруцельозу – інфекційне захворювання, яке можна підхопити, вживаючи деякі продукти без попередньої термічної обробки. Про це на своїй сторінці у Faceboook повідомила очільниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко.

Бруцельоз виявили у мешканки Львівщини. Жінка скаржилась на болі в суглобах та підвищену пітливість протягом двох місяців. Проведеними лабораторними дослідженнями їй і підтвердили це захворювання.

Медики підозрюють, що інфікуватися пацієнтка могла, вживаючи без попередньої термічної обробки молоко та м’який сир, який купувала на ринках.

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Що це за хвороба?

Збудники бруцельозу – бактерії роду Brucella. Головне джерело інфекції – велика і дрібна рогата худоба, а також свині. Інколи бруцели можуть уражати собак і кішок. Хвороба у тварин часто протікає у прихованій формі.

Основний шлях передавання інфекції людині – аліментарний (через уживання заражених продуктів), рідше – контактний чи аерогенний. Бруцели проникають в організм через слизові оболонки та пошкоджену шкіру і з потоком лімфи заносяться до лімфатичних вузлів.

Із потоком крові патогенні бактерії розносяться по всьому організму і утворюють вторинні вогнища інфекції в різних органах.

Інкубаційний період захворювання становить 1-4 тижні, однак у деяких випадках він може тривати до двох місяців.

Симптоми бруцельозу є дуже різноманітні. Найчастіше хвороба починається гостро: з підвищення температури тіла до 39-40°С, супроводжується ознобом, рясним потовиділенням, слабкістю, болем у м’язах і суглобах, а також обмеженням рухливості суглобів.

Проте хвороба може розвиватися і поступово. У цьому випадку характерна температура тіла 37,1-38°С, безсоння, зниження апетиту, головний біль і дратівливість. Суглоби і м’язи також болять, але біль не гострий. Лімфатичні вузли збільшуються. Згодом температура підвищується і всі симптоми посилюються. Ці прояви то стихають, то знову повертаються упродовж 3-4 тижнів. Лікують бруцельоз у стаціонарі.

Як попередити інфікування бруцельозом:

не вживайте сире молоко та молокопродукти;

споживайте продукти лише відомого походження;

споживайте м’ясо тільки після термічної обробки;

вживайте лише пастеризоване молоко;

не купуйте молочні та м’ясні продукти на стихійних ринках.

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