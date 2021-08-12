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У Львові внаслідок пожежі госпіталізували чоловіка

Дарина Романишин

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У середу, 11 серпня, у Львові на вул. Кубійовича, 34 трапилася пожежа, внаслідок якої чоловіка доправили до лікарні з отруєнням димом. Про це Львівському порталу повідомили у Головне управління ДСНС України у Львівській області.

Так, 11 серпня, на вул. Кубійовича, 34, що у Львові, близько 17:00 год. горіла квартира. Вона розташована на цокольному поверсі пятиповерхового житлового будинку.

Через продукти горіння отруївся син власника, якого в стані середнього ступеня важкості госпіталізували.

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Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 1 кв.м.

До ліквідації залучили 20 чоловік особового складу та 3 одиниці спецтехніки.

Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.

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