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На дорозі Нововолинськ – Червоноград юнак на «Ауді» насмерть збив пішохода

Наталя Дуляба

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51-річний львів’янин загинув під колесами авто на дорозі Нововолинськ – Червоноград. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Смертельна аварія сталась у вівторок, 13 липня, орієнтовно о 18:35 год. поблизу села Тудорковичі Сокальської громади.

Тут 20-річний водій за кермом «Ауді А6», мешканець Нововолинська, насмерть збив пішохода.

Постраждалим виявився 51-річний львів’янин. Від отриманих травм він загинув на місці ДТП.

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Наразі всі деталі події з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, за пів року 2021-го аварії на Львівщині забрали життя 93 людей, ще понад тисячу травмувалися. Найбільше смертельних ДТП стається через перевищення швидкості.

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