Семеро спортсменів зі Львівщини виступлять на Олімпійських Іграх-2021

Семеро спортсменів зі Львівщини візьмуть участь в Олімпійських іграх, що пройдуть цього літа у Токіо. Про це Львівському порталу повідомили в управління молоді та спорту Львівської ОДА.
Виконком Національного олімпійського комітету затвердив склад збірної України для участі в Олімпійських Іграх в Токіо. Україну на найголовнішому спортивному форумі представлятимуть 158 олімпійців у 25 видах спорту.
Серед них – семеро атлетів Львівщини:
- борчиня Оксана Лівач;
- борчиня Алла Черкасова;
- велосипедистка Олена Старікова;
- каратист Станіслав Горуна;
- лучниця Вероніка Марченко;
- майстер кульової стрільби Павло Коростильов;
- художня гімнастка Христина Погранична.
З поіменним складом Олімпійської збірної України можна ознайомитися за цим посиланням.
Ігри ХХХІІ Олімпіади в Токіо триватимуть з 23 липня по 8 серпня.
Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Токіо мали відбутися ще у 2020 році, проте через пандемію коронавірусу їх перенесли на літо 2021-го. За медалі змагатимуться 11 тисяч спортсменів, які розіграють рекордні 339 комплектів нагород.
Додамо, що в Міжнародному олімпійському комітеті заявили: Олімпіада в Токіо відбудеться, незалежно від ситуації з Covid-19. Її позиціонують як ігри, що переможуть пандемію.
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Ольга Денисяка