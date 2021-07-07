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Семеро спортсменів зі Львівщини виступлять на Олімпійських Іграх-2021

Ольга Денисяка

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Семеро спортсменів зі Львівщини візьмуть участь в Олімпійських іграх, що пройдуть цього літа у Токіо. Про це Львівському порталу повідомили в управління молоді та спорту Львівської ОДА.

Виконком Національного олімпійського комітету затвердив склад збірної України для участі в Олімпійських Іграх в Токіо. Україну на найголовнішому спортивному форумі представлятимуть 158 олімпійців у 25 видах спорту.

Серед них – семеро атлетів Львівщини:

  • борчиня Оксана Лівач;
  • борчиня Алла Черкасова;
  • велосипедистка Олена Старікова;
  • каратист Станіслав Горуна;
  • лучниця Вероніка Марченко;
  • майстер кульової стрільби Павло Коростильов;
  • художня гімнастка Христина Погранична.

З поіменним складом Олімпійської збірної України можна ознайомитися за цим посиланням.

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Ігри ХХХІІ Олімпіади в Токіо триватимуть з 23 липня по 8 серпня.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Токіо мали відбутися ще у 2020 році, проте через пандемію коронавірусу їх перенесли на літо 2021-го. За медалі змагатимуться 11 тисяч спортсменів, які розіграють рекордні 339 комплектів нагород.

Додамо, що в Міжнародному олімпійському комітеті заявили: Олімпіада в Токіо відбудеться, незалежно від ситуації з Covid-19. Її позиціонують як ігри, що переможуть пандемію.

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