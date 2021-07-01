Спеціалісти «Євротерміналу» про перевалку контейнерів та перспективи галузі в Україні

Морський порт сьогодні є зв’язуючою ланкою для різноманітних видів транспорту, і одним з найважливіших складників у глобальній системі міжнародної торгівлі. Величезну частину торговельних процесів складають контейнерні перевезення. В Україні ця галузь також стабільно зростає – кожні півроку вітчизняні порти обробляють мільйони тон контейнерних вантажів.

Що можна сказати про перспективи в галузі перевезень і перевалки контейнерів сьогодні? На це питання відповіли експерти логістичної компанії «Євротермінал».

Що відбувається з ринком контейнерних перевезень?

Частка контейнерних перевезень невпинно зростає. Звісно, свої корективи внесла пандемія і економічна криза, що виникла через неї. Але представники «Євротерміналу» зауважують, що вже зараз світова економіка поступово стабілізується (хоча у різних країнах ці процеси ще відбувається у різному темпі).

«За статистикою останніх років, обіг контейнерів виріс у декілька разів. Особливо це стосується країн Азії, передовсім ринку Китаю. Аналітики зауважують, що після пандемії Китай переживає своєрідний торговельний бум, ця країна була однією з перших, чия економіка змогла відновитися, завдяки реалізованому механізму відкладеного попиту на товари. Об’єм торгівлі у цьому регіоні стрімко зростає, і відповідно зростає кількість контейнерних вантажів»», – зазначають фахівці «Євротерміналу».

Спеціалісти також підкреслюють, що зріст показників у цій галузі стосується і тих країн, які ведуть активну торгівлю з Китаєм – зокрема, України.

Які перспективи перевалки контейнерів в Україні?

Згідно зі стратегією розвитку морських портів України, за найближчі два десятка років об’єм контейнерних перевезень має зрости вдвічі.

«В Україні почалася реалізація інвестиційних проектів, що спрямовані на збільшення виробничих можливостей портових терміналів. Інвестори найактивніше вкладаються саме у розвиток контейнерних і зернових терміналів.

Варто зазначити, що не тільки порти нарощують об’єми, але й логістичні компанії, що співпрацюють з ними. Як приклад можна навести проекти «Євротерміналу», що стосуються залізничних перевезень – побудова залізничної гілки, що розширює можливості пропуску вантажного потоку в порт, а також заплановане будування станції для перевалки контейнерів», – відзначають спеціалісти «Євротерміналу».

Вони також переконані, що розвиток транспортної інфраструктури в Україні – це саме та стратегія, яку необхідно втілювати для залучення перевізників, що займаються транспортуванням контейнерних вантажів з Китаю в Європу, бо наразі вони обирають більш захiдні маршрути. До того ж, мова йде не лише про морські порти, але й про створення додаткових сухопутних пунктів для перевалки контейнерів.

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