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Садовий сказав, де у Львові збудують крематорій

Юлія Осим

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Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що на сьогодні вже триває підготовка до будівництва у місті крематорію. Він буде розташований біля Голосківського кладовища. Про це мер написав у Facebook.

У червні міська рада планує офіційно оголосити архітектурний конкурс для того, щоб знайти найкращий варіант для реалізації проєкту.

«Згідно із законом, крематорій треба зводити на комунальній землі і він має бути власністю громади міста. Саме тому ми будемо працювати за принципом державно-приватного партнерств», – зазначив Андрій Садовий.

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Він додав, що львів’яни вже створили петицію за будівництво крематорію, та роботи вже ведуться.

«Давайте ще сьогодні наберемо необхідну кількість і підтвердимо нашу чітку спільну позицію. Підтримати петицію можна і треба тут», – закликав міський голова.

Раніше Львівський портал писав про те, коли у Львові таки з’явиться крематорій.

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