У межах «Великої реставрації» на Львівщині відновлять 13 пам'яток. Перелік

На Львівщині відновлять 13 архітектурних пам’яток у межах проєкту «Велика реставрація». Перелік об’єктів культурної спадщини визначила експертна рада при Міністерстві культури та інформаційної політики. Їх реставрацію за державні кошти розпочнуть вже цього року. Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький у Telegram.

Загалом відібрали 109 проєктів реставрації пам’яток із різних регіонів України. З них 15 відібрані від Львівщини, які стосуються 13 об’єктів.

Перелік архітектурних пам’яток, які реставрують на Львівщині:

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Підгорецький замковий комлекс

Жовківський замковий комлекс

Олеський замковий комлекс

Золочівський замковий комлекс

Львівський театр опери та балету

Національний академічний український драматичний театр імені М. Заньковецької у Львові

Костел Успіння Пресвятої Богородиці у Угневі,

Костел Св.Марка у Варяжі

Ансамбль монастиря сестер Домініканок у Белзі

Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка на вул. Драгоманова, 5

Навчальний корпус Національного університету «Львівська політехніка» на вул. Князя Романа, 1-3

Бібліотека імені Василя Стефаника у Львові.

Наразі очікується офіційне погодження Мінкульту.

Нагадаємо, Львівщина подавала заявки на відновлення 41 пам’ятки архітектури у межах проєкту «Велика реставрація».

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