На кордоні із Польщею собака Хільда винюхала контрабанду

У пункті пропуску «Шегині–Медика» зупинили незаконное переміщення тютюнових виробів з України в Польщу. Виявити коньрабанду допоміг службовий собака. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

Водій вантажного автомобіля згідно з товаросупровідними документами перевозив до Республіки Польщі кабельні мережі. Під час огляду вантажівки, у причепі дійсно виявили коробоки з задекларованим вантажем, а от у розпірних планках кузова причепу містились приховані від митного контролю понад 1500 пачок сигарет.

Виявити знахідку допоміг службовий собака‍ кінологічної команди митниці лабрадор на кличку Хільда.

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За фактом контрабанди тютюну складено протокол. Контрабандні сигарети вилучено.

Фото: Галицька митниця

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