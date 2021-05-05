В Україні хочуть підняти ціни на алкоголь: що і на скільки

У Мінекономіки пропонують підвищити ціни на алкогольну продукцію. Наразі розробляють відповідний проєкт постанови. Про це повідомляється на сайті відомства.
Нинішній розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на алкоголь в Україні ввели ще у вересні 2018 року. Проте, як зазначається у пояснювальній записці, з урахуванням цін на сировину, енергоносії та оплату праці необхідно їх потрібно відкоригувати.
Зокрема, пропонується підвищення вартості:
- горілка та лікеро-горілчані вироби – на 6,2%;
- віскі, ром і джин – на 5,9%;
- коньяк і бренді – на 5,5%;
- виноробна продукція, сидр, перрі (вміст спирту не більше 8,5%), вермути і виноградні вина з додаванням екстрактів – від 8,2 до 34,2%;
- ціни на вина виноградні натуральні, ігристі вина і газовані винні напої не змінюються.
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Юлія Осим