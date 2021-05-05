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В Україні хочуть підняти ціни на алкоголь: що і на скільки

Юлія Осим

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У Мінекономіки пропонують підвищити ціни на алкогольну продукцію. Наразі розробляють відповідний проєкт постанови. Про це повідомляється на сайті відомства.

Нинішній розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на алкоголь в Україні ввели ще у вересні 2018 року. Проте, як зазначається у пояснювальній записці, з урахуванням цін на сировину, енергоносії та оплату праці необхідно їх потрібно відкоригувати.

Зокрема, пропонується підвищення вартості:

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  • горілка та лікеро-горілчані вироби – на 6,2%;
  • віскі, ром і джин – на 5,9%;
  • коньяк і бренді – на 5,5%;
  • виноробна продукція, сидр, перрі (вміст спирту не більше 8,5%), вермути і виноградні вина з додаванням екстрактів – від 8,2 до 34,2%;
  • ціни на вина виноградні натуральні, ігристі вина і газовані винні напої не змінюються.

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